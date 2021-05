Вена, , 15:17 — REGNUM Руководство генерального комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам опубликовало 20 мая заявление, в котором разделило «обеспокоенность, которую выразила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро в связи с действиями официального Минска в отношении белорусского новостного портала tut.by. ПА ОБСЕ осуждает крайности в действиях белорусских силовиков в отношении редакции и её сотрудников, проходящих по уголовному делу с обвинением в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Согласно опубликованному на сайте ПА ОБСЕ сообщению, с осуждением официального Минска выступили Кириакос Хаджиянни (Кипр), Михаэль Георг Линк (Германия) и Кари Хенриксен (Норвегия) — председатель, заместитель председателя и докладчик Общего комитета ПА ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам соответственно.

«Мы крайне обеспокоены решением белорусских властей не только закрыть вебсайт Tut. by, но и изъять оборудование, документы и мобильные телефоны. Мы понимаем, что такой шаг был предпринят в ответ на предполагаемые нарушения закона, однако эта мера является крайней и свидетельствует о стремительном ухудшении ситуации в области свободы СМИ в Белоруссии. Мы настоятельно призываем власти Белоруссии снять блокировку портала Tut. by и положить конец притеснениям независимых средств массовой информации в стране», — сказано в их совместном заявлении.

Напомним, 18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии возбудил в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» (владелец портала tut. by) дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Генпрокуратура и КГК выступили с комментариями, в которых приблизительная сумма ущерба исчислялась миллионами долларов. Часть этих денег подследственные намеревались вывести в банки Латвии.

Согласно официальной версии, ущерб был нанесён в результате регистрации учредителя популярного интернет-портала в минском «Парке высоких технологий» (ПВТ). Регистрация произошла в 2019 году, когда ПВТ руководил бывший помощник президента Белоруссии по идеологии Всеволод Янчевский, сменивший в этом кресле неудачно баллотировавшегося на президентский пост Валерия Цепкало.

Государственные СМИ Белоруссии обвиняют tut. by в «антигосударственной деятельности», нанесении морального ущерба бюрократии постсоветской республики и Александру Лукашенко лично. Министр информации Владимир Перцов распорядился заблокировать доменное имя опального интернет-издания. Его предшественник на министерском посту Игорь Луцкий в 2020 году лишил tut. by статуса СМИ. Среди задержанных сотрудников tut. by значатся гендиректор Людмила Чекина, главный редактор Марина Золотова, журналист Елена Толкачева, редактор Ольга Лойко и другие.

