Брюссель, , 15:07 — REGNUM С резким осуждением преследования независимых белорусских СМИ «режимом Александра Лукашенко» выступили парламентарии и представители правительств ряда стран, а также представители международных организаций. Поводом стало возбуждённое правоохранительными органами Белоруссии уголовное дело в отношении популярного интернет-портала tut. by, сопровождающееся арестами сотрудников его редакции и организации учредителя.

Инфоповод: В Белоруссии возбудили уголовное дело против портала tut. by

«Мы решительно осуждаем безжалостные репрессии режима Александра Лукашенко в отношении независимых СМИ, подчеркнутые вчерашними репрессиями в отношении tut. by — самого влиятельного интернет-СМИ в Белоруссии», — сказано в заявлении, которое на сайте Европарламента опубликовали глава делегации по связям с Белоруссией Роберт Бьедронь и спецдокладчик этой структуры по Белоруссии Пятрас Ауштрявичюс.

По их мнению, белорусские правоохранители обыскали редакцию tut. by и её региональные отделения, а также жилища нескольких сотрудников и возбудили уголовное дело «по надуманным причинам уклонения от уплаты налогов». Министерство информации заблокировало веб-сайт опального издания «сославшись на предполагаемые нарушения весьма спорного закона о средствах массовой информации».

«К сожалению, эти последние шокирующие события не вызывают удивления. Режим Лукашенко уже лишил tut. by его правового статуса СМИ и безжалостно штрафовал, отправлял в тюрьму и преследовал его журналистов, — констатировали Ауштрявичюс и Бьедронь. — Теперь, похоже, он намерен использовать налоговое законодательство как предлог для начала ещё одной злонамеренной атаки, нацеленной на то, чтобы заставить замолчать Tut. by, чьи фактические «проступки» в глазах режима представляются объективными репортажами о прошлогодних фальсифицированных выборах и тяжёлом положении, в которое Александр Лукашенко поставил свою страну».

Ауштрявичюс и Бьедронь призвали власти Белоруссии разблокировать сайт оппозиционного издания, а также «немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных журналистов и сотрудников». В их заявлении в очередной раз подчёркнуто: «Режим должен положить конец позорному преследованию независимых СМИ и соблюдать свои международные обязательства по уважению прав человека и основных свобод, включая свободу СМИ и свободу выражения мнений».

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Пока же «режим Александра Лукашенко» не выполнил эти призывы, Бьедронь и Ауштрявичюс призвали Евросоюз «немедленно приступить к четвертому пакету санкций, направленных против должностных лиц, которые участвуют или причастны к фальсификации результатов выборов и последующим нарушениям прав человека в Белоруссии, а также к компаниям, которые поддерживают Александра Лукашенко и его режим».

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