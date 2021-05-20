Москва, 20 мая, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Предусмотреть эвакуацию граждан России и стран Содружества Независимых Государств из сектора Газа распорядился президент РФ Владимир Путин. Соответствующее распоряжение от 20 мая опубликовано на интернет-портале правовой информации.

(сс) Osps7 Бомбардировка сектора Газа израильскийми ВВС.

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Распоряжение отдано в связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа, связанной с военной операции Израиля. Путин поручил МИД, МЧС и Службе внешней разведки России определить сроки эвакуации с учетом ситуации в зоне конфликта. Эвакуированных граждан поручено доставлять в Москву.

Ранее в представительстве России при Палестинской национальной администрации сообщили, что прорабатывают вывоз российских граждан из сектора Газа в связи с обострением палестино-израильского конфликта.