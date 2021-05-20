Сестрорецк, Санкт-Петербург, , 12:48 — REGNUM В Городской больнице №40 Санкт-Петербурга начали проводить исследования на наличие клеточного иммунитета при COVID-19 — так называемого гуморального иммунного ответа.

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Как отметили 20 мая в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, в настоящий момент известно, что важную роль в защите от вирусных инфекций играет клеточный иммунитет, опосредуемый клетками иммунной системы, прежде всего Т-лимфоцитами. В ряде случаев эти клетки способны обезвредить вирус без помощи антител. Предполагается, что такая ситуация может возникнуть, например, при контакте человека с низкой дозой возбудителя: Т-клетки уничтожают вирус без значимой активации образования антител. В этом случае уровень выработавшихся антител может не определяться обычными тест-системами.

«Невосприимчивость некоторых людей к SARS-CoV-2 может быть обусловлена тем, что Т-лимфоциты данных пациентов перекрестно активированы предыдущими контактами с циркулирующими в популяции «простудными» коронавирусами, то есть у них имеется долговременная иммунная память», — пояснили в комздраве.

Такая память Т-клеток при повторном воздействии вируса может остановить развитие тяжелого заболевания. По данным ряда исследований, у 93% людей, встречавшихся с вирусом SARS-CoV-2, формируется устойчивый Т-клеточный ответ. При этом антитела к коронарирусу были обнаружены только у 60% из них.

«В нашем арсенале появилась тест-система, специально предназначенная для выявления в крови Т-лимфоцитов, которые реагируют на коронавирус. Она позволяет измерить силу иммунного ответа на инфекцию», — отметила руководитель научно-исследовательского отдела инновационных и конверсионных программ Городской больницы №40 Ольга Шнейдер.

Первыми пациентами, сдавшими кровь для оценки Т-клеточного иммунитета, стали сами врачи городской больницы №40, ранее переболевшие COVID-19.

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