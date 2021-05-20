Москва, 20 мая, 2021, 12:16 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 9232 случая заражения коронавирусом, сообщили 20 мая в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Zdrav.nso.ru Лаборант ПЦР-лаборатории

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Новые случаи зафиксированы в 84 регионах России, у 14,4% пациентов отсутствуют клинические проявления болезни. Среди субъектов лидируют две столицы — Москва и Санкт-Петербург. На третьем месте оказалось Подмосковье.

За сутки от коронавирусной инфекции умерли 396 человек, выздоровели 9983 ковид-пациента. Суммарной число заражений в России с начала пандемии, выявленных исследованиями, достигло 4 974 908.