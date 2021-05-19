Москва, , 17:28 — REGNUM Вопрос обострения отношений Армении и Азербайджана обсуждался на встрече глав МИД стран Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили 19 мая в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«Обсуждены вопросы, связанные с недавним обострением ситуации на южном участке армяно-азербайджанской границы, разъяснены посреднические усилия России для урегулирования имевших там место инцидентов», — говорится в сообщении.

Обсуждались и отношения Таджикистана и Киргизии, на границе которых в апреле наблюдалось обострение. Заседание проходит в Душанбе при участии российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров прибыл в Душанбе вечером накануне, 18 мая. В Таджикистане у него состоялись встречи с представителями таджикских властей.

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