Симферополь, 20 мая, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 89 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликованы региональным оперативным штабом 20 мая. Накануне, 19 июня, сообщалось о 92 новых выявленных носителей инфекции.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

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За последние сутки выздоровевшим после коронавируса был признан 261 человек. Зарегистрировано четыре новых смерти среди пациентов с COVID-19. В стационарах региона с ковидом остаются 1559 пациентов, ещё 264 человека лечатся дома. Отметим, что большинство жителей, выписанных за последние сутки, лечились от ковида амбулаторно.

Всего в Республике Крым с начала пандемии подтверждено 42 459 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 39 392 человек, скончались 1 303 человек.