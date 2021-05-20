Токио, 20 мая, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Российская сторона уверена, что договор с Японией должен стать гораздо большим, чем обычное соглашение между двумя странами по окончании войны. Об этом посол РФ в Японии Михаил Галузин заявил 20 мая во время выступления в Клубе иностранных корреспондентов в Токио.

Tokyo.mid.ru Михаил Галузин

По его словам, будущий договор между Москвой и Токио, как ожидает Россия, «станет всеобъемлющим договором о мире, добрососедстве, партнерстве, сотрудничестве и дружбе». Посол напомнил, что о прекращении войны между СССР и Японией было объявлено ещё 65 лет назад.

Галузин коснулся темы южных Курильских островов и заявил, что Россия намерена продолжить обмены с Японией на основе существующих соглашений. Это договорённости о посещении захоронений на островах, о рыбном промысле в акватории Курил, консультации по совместной экономической деятельности.

Россия с пониманием относится к чувствам японской общественности, но надеется и на взаимное равное уважение. Острова, напомнил посол, перешли к СССР после Второй мировой войны и после победы над нацизмом, которую ему пришлось заплатить 27 млн жизней.

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