Токио, , 08:06 — REGNUM Российская сторона рассчитывает на успешное проведение летних Олимпийских игр в Японии в нынешнем году и готовится принять в них участие. Об этом 19 мая рассказал на пресс-конференции посол РФ в Токио Михаил Галузин.

«Насколько мне известно, мы (Россия — ред.) ведём приготовления к полноценному участию в Олимпийских играх и надеемся на успешное проведение Олимпиады в Токио два месяца спустя», — сказал он.

При этом в ответна вопрос о том, при каких условиях Олимпийский комитет России (ОКР) примет решение не отправлять российских спортсменов в Японию, Галузин рекомендовал спросить об этом в ОКР.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что более 80% спортсменов, которые будут выступать на Олимпиаде в Токио, будут привиты от коронавируса до прибытия в Японию.