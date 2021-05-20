Вашингтон, 20 мая, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Конфликт между Израилем и группировками в Газе вынудит администрацию президента США Джо Байдена принять большее участие в израильско-палестинском конфликте, чем она первоначально планировала. Об этом сообщили американские официальные лица израильскому общественному вещателю Kan 20 мая.

(сс) U.S. Department of State Джо Байден и Тони Блинкен

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По мнению источников, в администрации президента США ранее полагали, что сумеют абстрагироваться от этого вопроса или, по крайней мере, не вмешиваться в него напрямую.

В сообщении отмечается, что США до сих пор не назначили в регионе специального посланника или посла.