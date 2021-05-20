Токио, 20 мая, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Японское правительство собирается более чем в два раза по сравнению с первоначальными планами сократить общую численность иностранных делегаций на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио. Об этом 20 мая сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры в Токио

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Уточняется, что общее число иностранных делегаций, исключая участников состязаний, составит не более 78 тыс. человек, в то время, как до решения о переносе Олимпиады с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса оно должно было составить около 180 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Токио Михаил Галузин заявил, что российская сторона рассчитывает на успешное проведение летних Олимпийских игр в Японии в нынешнем году и готовится принять в них участие.