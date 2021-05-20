Сеул, 20 мая, 2021, 08:44 — ИА Регнум. 21 мая в Южную Корею поступит 297 тыс. доз вакцины американской компании Pfizer в рамках программы COVAX Facility. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

(сс) Tim Reckmann Вакцина Pfizer

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Известно, что в общей сложности на этой неделе (с учётом завтрашней поставки) в Южную Корею поступило 1,8 млн доз вакцины от COVID-19.

Ранее, 17 и 19 мая в страну прибыла партия вакцины британо-шведской компании AstraZeneca (1,06 млн доз) и американской компании Pfizer (438 тыс. доз). Данная вакцина поступила в Южную Корею в рамках прямых соглашений с фармацевтическими компаниями.

Предполагается, что в первой половине года Южная Корея получит порядка 18,32 млн доз вакцины от COVID-19.