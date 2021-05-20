Москва, 20 мая, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков назвал симптомы для максимально раннего обращения к врачу.

Абрам Архипов. Посещение больной. 1885

Так, по его словам, к врачу необходимо обращаться, если у человека есть какие-то общие симптомы заболевания — «немотивированное похудение, слабость, примесь слизи или крови в кале или в выделениях из соска у женщин, наличие уплотнений, изменение давно существовавших родимых пятен».

«Эти изменения должны быть поводом максимально раннего обращения к врачу», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на открытии нового корпуса НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии имени Блохина заявила, что в России наблюдается снижение уровня смертности от онкологических заболеваний.

По её словам, в период с ноября 2020 года по январь 2021 года в стране в оборот было введено более девяти миллионов упаковок препаратов от онкологических заболеваний.

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