Москва, , 11:21 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила в некоторых случаях разрешить 18-летним пациентам продолжать лечение у «детских онкологов», передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

«Предлагаем предусмотреть возможность для детей с онкологическими заболеваниями после достижения ими 18-летнего возраста продолжать наблюдение и лечение в детском стационаре по решению врачебной комиссии медицинской организации», — сказала Яровая в ходе заседания экспертного совета.

Она обратила внимание на то, что до 18 лет ребенком занимаются детские онкологи, после чего, ровно в день своего совершеннолетия пациент должен быть передан в медицинскую организацию для взрослых, независимо от его статуса, состояния и этапа лечения, а также специфики онкологического заболевания.

«Передача бумаг, поиск учреждения, транспортировка вызывает перерыв в терапии, что создает существенную угрозу жизни и здоровья пациента. При этом почти никто из взрослых онкологов не специализируется на лечении опухолей детского возраста. По общему мнению детских врачей-онкологов после достижения совершеннолетия пациента «детский рак» не перестает быть «детским раком» и применяемые протоколы лечения по профилю «детская онкология» не теряют своей актуальности», — отметила парламентарий.