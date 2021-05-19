Москва, 19 мая, 2021, 14:24 — ИА Регнум. По поводу развития сети метрополитена для городов-миллионников России нужны индивидуальные решения. В целом же метро для миллионников нецелесообразны, и надо делать большую ставку на развитие железных дорог. Об этом 19 мая заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Станция недостроенного метро в Омске, которая теперь используется как подземный переход

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«В городах-миллионниках те начатые проекты надо постараться минимальными затратами закончить, но не теми деньгами, которые они называют».