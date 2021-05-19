Хуснуллин оценил перспективы строительства метро в городах-миллионниках
Москва, 19 мая, 2021, 14:24 — ИА Регнум. По поводу развития сети метрополитена для городов-миллионников России нужны индивидуальные решения. В целом же метро для миллионников нецелесообразны, и надо делать большую ставку на развитие железных дорог. Об этом 19 мая заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.
Анна Рыжкова ИА Красная Весна
Станция недостроенного метро в Омске, которая теперь используется как подземный переход
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«В городах-миллионниках те начатые проекты надо постараться минимальными затратами закончить, но не теми деньгами, которые они называют».
«Потому что, например, тот же Челябинск был — 92 млрд первый подход к снаряду. Я послал туда проектировщиков, я, к счастью, сам метро занимался много. Они посмотрели, нашли вариант удешевления. То же самое по Красноярску. Я уже туда договорился отправить своих проектировщиков. Считаю, что 100 млрд заявленная сумма — достаточно большая. Мы найдём решение более дешёвое, более оптимальное. Но то, что начатое надо закончить…, потому что это приводит к рискам технологическим, под землёй каналы прорыли, их нельзя так бросать, их надо закончить».