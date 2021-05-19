Москва, 19 мая, 2021, 14:02 — ИА Регнум. В туристических зонах будет проведено территориальное планирование, сообщил 19 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента с членами правительства.

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»Подготовка мастер-планов туристических территорий, которая включает в себя и визуализацию, и создание архитектурных кодов, рассчитывает антропогенную нагрузку, потому что в Долину гейзеров на Камчатке, к примеру, нельзя пустить в десять раз больше народа, просто вытопчут всё», — сказал он.

Чернышенко отметил, что на ближайшем заседании правительства планируется выделить 1 млрд рублей на разработку трёх из 13 туристических концепций планирования.

«Это Крым, Дальний Восток и Большое Золотое кольцо», — уточнил вице-премьер.