Москва, 19 мая, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В России за истекшие сутки заразились коронавирусом не менее 7920 человек. Об этом 19 мая сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

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Именно столько новых случаев выявили исследования в регионах России. Больше всего заражений подтвердилось в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. За сутки скончались от коронавирусной инфекции 390 человек. Выздоровел 9561 ковид-пациент.

С начала пандемии в России суммарно выявили 4 965 676 случаев заражения коронавирусом.