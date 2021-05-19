Екатеринбург, , 08:10 — REGNUM Свердловские пожарные вылетели в Тюменскую область для борьбы с природными пожарами. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

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«Ил-76» вылетел рано утром 19 мая из аэропорта «Кольцово». Всего на помощь тюменским пожарным прибыли 70 спасателей. Они будут защищать объекты экономики и населённые пункты от природных пожаров.

Кроме того, вечером 18 мая в Тюменскую область отправилась из Екатеринбурга колонна техники специализированной пожарно-спасательной части. Она состоит из трёх пожарных автоцистерн, аварийно-спасательного автомобиля и т.д. В составе колонны убыли 14 спасателей.