Пекин, 19 мая 2021, 07:01 — REGNUM Китай заявил решительный протест Соединённым Штатам после прохода военного корабля ВМС США через Тайваньский пролив. Об этом официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник Чжан Чуньхуэй 19 мая сообщает на странице командования в социальной сети Weibo.
По словам представителя НОАК, американский эсминец USS Curtis Wilbur 18 мая прошёл Тайваньским проливом.
В заявлении отмечается, что на протяжении всего времени китайские военные отслеживали передвижение эсминеца США и были готовы среагировать на любую угрозу или провокацию.
Напомним, что это далеко не первый случай подобного «курсирования» военного корабля США в регионе. Эсминец USS Curtis Wilbur последний раз проходил Тайваньским проливом в конце февраля, подобные манёвры регулярно совершают и другие корабли ВМС США.
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