Пекин, , 07:01 — REGNUM Китай заявил решительный протест Соединённым Штатам после прохода военного корабля ВМС США через Тайваньский пролив. Об этом официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник Чжан Чуньхуэй 19 мая сообщает на странице командования в социальной сети Weibo.

По словам представителя НОАК, американский эсминец USS Curtis Wilbur 18 мая прошёл Тайваньским проливом.

Чжан Чуньхуэй «Действия американской стороны подают ложные сигналы силам, выступающим за так называемую независимость Тайваня, создают преднамеренные помехи и дестабилизируют обстановку в регионе, подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе. Мы выступаем решительно против этого»

В заявлении отмечается, что на протяжении всего времени китайские военные отслеживали передвижение эсминеца США и были готовы среагировать на любую угрозу или провокацию.

Напомним, что это далеко не первый случай подобного «курсирования» военного корабля США в регионе. Эсминец USS Curtis Wilbur последний раз проходил Тайваньским проливом в конце февраля, подобные манёвры регулярно совершают и другие корабли ВМС США.

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