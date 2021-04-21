Токио, , 09:29 — REGNUM Япония не согласилась включить в совместное заявление по итогам переговоров с главой Белого дома Джозефом Байденом развернутый пункт о поддержке Тайваня, включая оказание ему военной помощи. Это предложением, на котором настаивал Вашингтон, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не поддержал.

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В итоге этот пункт был обозначен в документе в более сдержанной версии. Декларация, выпущенная по итогам переговоров, теперь указывает лишь на важность мира и спокойствия в районе Тайваньского пролива. Также США И Япония выступили за решение существующих проблем в регионе путём мирного диалога.

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Как сообщает новостное агентство Японии Jiji Press, о своём первом визите в Соединённые Штаты и его итогах премьер-министр Есихидэ Суга доложил на пленарном заседании Палаты представителей 20 апреля.

Издание отмечает, что это был первый раз, когда Япония и Соединённые Штаты упомянули Тайвань в документе после нормализации дипломатических отношений между Японией и Китаем в 1972 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что предполагаемые нарушения прав человека обернутся для Китая определёнными последствиями.

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