Мехико, 19 мая, 2021, 06:13 — ИА Регнум. В Мексике начали прививать учителей и работников сферы образования против коронавирусной инфекции, сообщает агентство Синьхуа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация

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Сообщается, что в мексиканской столице Мехико откроют восемь центров для вакцинации учителей. Ожидается, что за период с 18 по 22 мая в городе привьют против коронавирусной инфекции около 356 тыс. учителей. Также вакцинация против COVID-19 начнется и в других регионах Мексики.

По последним данным, в Мексике с начала пандемии выявили более 2,3 млн случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике скончались более 220 тыс. человек.