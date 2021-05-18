Майами, США, 19 мая, 2021, 01:33 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований США за первые четыре месяца 2021 года провело почти 16 млн проверок данных о покупках огнестрельного оружия, что на 31% больше, чем за аналогичный период 2020 года, передаёт 18 мая телеканал CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM

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Такой показатель стал рекордным в условиях, когда США развернули борьбу с пандемией коронавируса. Чаще всего американцы покупали оружие для защиты дома и в целях самообороны, пояснили владельцы оружейных магазинов. При этом спрос увеличился примерно в равной пропорции для всех слоёв населения.

«Сегодня у нас в стране очень и очень нестабильно, поэтому огнестрельное оружие наверняка будет продаваться и дальше», — сообщила телеканалу владелица одного из магазинов в Северной Каролине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что тенденцию к росту спроса на огнестрельное оружие в США фиксировали с начала года. Так, в марте 2021 года американцам было продано 1,9 млн пистолетов, винтовок и ружей.