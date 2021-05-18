Ливорно, Италия, 18 мая, 2021, 22:55 — ИА Регнум. 60-летнюю жительницу итальянского Ливорно по ошибке привили от коронавируса сразу четырьмя дозами вакцины Pfizer, передают местные СМИ во вторник, 18 мая.

Salute.gov.it Пункт вакцинации от COVID-19, Италия

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По имеющимся данным, женщина чувствует себя нормально.

Ранее сообщалось об аналогичном инциденте с 23-летней женщиной. Через несколько дней после «передозировки» она стала страдать от обезвоживания и пить по 7 литров воды в сутки.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания идет по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок тем, кто получил первую прививку именно AstraZeneca. Тем не менее, многие граждане отказывались от использования этой вакцины. Одновременно по инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на18 мая, в Италии умерли 124 497человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на201 (днем ранее — на 140). Число подтвержденных носителей выросло на4452(днем ранее — на3455). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 167 025 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 315 308человек — на7583 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 8 921 028 человек, что составляет 14,81% населения Италии.