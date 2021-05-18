Москва, 18 мая, 2021, 22:46 — ИА Регнум. Контролирующие органы в ежедневном режиме проводят проверки соблюдения масочного режима на предприятиях Москвы. Об этом сообщил 18 мая руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цех производства мыла и глицерина косметической фабрики «Свобода»

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"Достаточно большое количество сотрудников разных контролирующих органов ежедневно проверяют предприятия торговли, общественного питания и другие», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Немерюк отметил, что за невыполнение требований по профилактике распространения коронавируса в Москве привлекают к ответственности в среднем до 40 предприятий в день.

Согласно последним данным оперативного штаба, за весь период с начала пандемии в Москве выявлено уже 1 143 100 носителей коронавирусной инфекции, скончались 19 358 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны 1 030 199 человек.