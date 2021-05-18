Париж, , 22:45 — REGNUM Возвращение экономической активности на докризисный уровень во Франции ожидается «в первой половине или даже в первом квартале 2022 года», заявил министр экономики Франции Бруно Ле Мэр. Об этом 18 мая сообщает Le Figaro

При этом Ле Мэр пообещал «сильный рост» экономики в 2021 году. «Мы восстановим докризисный уровень активности в первом полугодии или даже в первом квартале 2022 года», — сказал министр.

Напомним, во Франции с 19 мая будет разрешено открыть террасы кафе, ресторанов и магазины, закрытые ещё осенью прошлого года.

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