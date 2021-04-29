Париж, , 19:10 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл план снятия карантина и представил график постепенного снятия ограничительных мер, составленный по 3-недельным фазам. Об этом сообщает 29 апреля Le Parisien.

Эммануэль Макрон «Первым шагом было возобновление посещение школ 26 апреля. Мы признали образование приоритетом и приняли стратегию жизни с вирусом , в том числе из-за высокого уровня заболеваемости, который выше, чем у наших соседей».

Президент перечислил следующие постепенные фазы снятия карантина, рассчитанные так, чтобы можно оценить ситуацию, прежде чем переходить к следующему этапу:

«3 мая закончится ограничение на передвижение более чем на 10 километров. 19 мая комендантский час передвинется на 21:00 и вновь откроются с ограниченным количеством посетителей магазины, террасы [заведений общественного питания], музеи, кинотеатры и театры. С 19 мая мы должны вернуть наше искусство жить по-французски, оставаясь осторожными и ответственными».

Эммануэль Макрон «С 9 июня комендантский час будет начинаться в 23:00, а также откроются кафе, рестораны и спортивные залы. Наконец, 30 июня — конец комендантского часа».

Сроки, установленные президентом, могут быть изменены на некоторых территориях, где уровень заболеваемости будет слишком высоким или заполнены реанимации.

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