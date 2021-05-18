Женева, Швейцария, 18 мая, 2021, 20:55 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 515 104 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 163 312 429 человек. Такие данные приводит 18 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Who.int Всемирная организация Здравоохранения. Брифинг для СМИ о COVID-19.

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Сообщается также, что за день в мире скончались ещё по меньшей мере 11 014 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 3 386 825.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 589 677 выявленных случаев заболевания и 11 127 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.