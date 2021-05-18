Москва, 18 мая, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Ассоциация туроператоров России ожидает информации о возможности возобновления полётов в Турцию в конце мая. Об этом сообщила на пресс-конференции 18 мая исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы в отеле Турции

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Она напомнила, что Москва и Анкара в настоящее время ведут переговоры о возможности возобновления авиасообщения, для обсуждения этого вопроса Россию посещала турецкая делегация.

По информации АТОР, на текущей неделе станет известно, когда российская инспекция отправится в Турцию для оценки безопасности отдыха, отметила Ломидзе.

«Возможно, что в конце мая будет уже какая-то более внятная информация о сроках возобновления нормального туристического авиасообщения с ней», — сказала она.

Напомним, Россия ограничила авиасообщения с Турцией с середины апреля до начала июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этой стране.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что группа российских экспертов в ближайшее время посетит Турцию для оценки возможности возобновления авиасообщения и туристических поездок.