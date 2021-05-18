Иерусалим, 18 мая, 2021, 15:38 — ИА Регнум. У Израиля нет недостатка в целях для нанесения ударов в управляемом ХАМАС секторе Газа. Об этом, как сообщает Times of Israel, заявил 18 мая израильский министр обороны Бени Ганц на фоне роста международных призывов к прекращению боевых действий.

Israel Defense Forces Израильский танк

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«Ни один человек, ни один район или квартал в Газе не застрахован от этого. У нас есть еще тысячи целей для атак, которые только накапливаются. У ЦАХАЛа есть много планов продолжать наносить удары по ХАМАСу, и боевые действия не прекратятся до тех пор, пока мы не установим полное и долгосрочное спокойствие», — говорит Ганц, посещая военно-морскую базу в южном портовом городе Ашдод.

Министр добавил, что международное сообщество «должно понять, что именно террористическая группировка ХАМАС открыла огонь и продолжает вести беспорядочный огонь по гражданскому населению, она несет ответственность и расплачивается за это».

Он также прокомментировал эпизод на северной границе, когда утром 18 мая израильские военные сбили беспилотник неясного происхождения. «Армия обороны Израиля развернута и готова на всех границах и будет пресекать любые попытки иностранных элементов нанести ущерб гражданам Израиля или его суверенитету», — говорит Ганц.