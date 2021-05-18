Санкт-Петербург, 18 мая, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В реанимационных отделениях коронавирусных стационаров Петербурга не зафиксировано пациентов, которые ранее получили оба компонента вакцины от коронавируса. Об этом 18 мая сообщил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Дарья Драй ИА REGNUM КТ в коронавирусном стационаре

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«В реанимациях нет ни одного пациента, который бы получил оба компонента вакцины. Прививка является на сегодняшний день самой надежной защитой от тяжелого течения заболевания», — написал чиновник на своей странице в соцсети.

Он подтвердил, что эпидемическая ситуация по COVID-19 в Северной столице развивается по негативному варианту.

«Количество госпитализаций — а для нас это самый надежный показатель — выросло на 25 процентов. При этом количество вакцинируемых граждан растет не столь впечатляющими темпами», — констатировал чиновник.

Дмитрий Лисовец призвал петербуржцев «не откладывать вакцинацию».

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Напомним, за последние сутки в Петербурге зафиксировали 43 случая смерти от COVID-19 и выявили 772 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что на девять случаев больше, чем сутками ранее.

На 17 мая в Петербурге вакцинировано 621 865 человек (11,5% от численности населения). Из них 519 656 человек (9,6% от числа населения) полностью завершили цикл вакцинации.