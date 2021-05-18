Рига, 18 мая, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Запланированного на 18 мая обсуждения кабинетом министров Латвии вопроса о допуске зрителей на матчи домашнего Чемпионата мира по хоккею не будет, решение остаётся прежним. С таким заявлением выступила пресс-служба правительства, опровергнув сообщения местных СМИ от 17 мая.

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Ранее министерство образования и науки предложило разрешить вакцинированным лицам присутствовать на матчах. Однако, как сообщила пресс-служба, премьер-министр Кришьянис Кариньш не включил вопрос в повестку дня заседания.

Премьер-министр обосновал свой отказ тем фактом, что это предложение не получило одобрения экспертов правительственной Группы оперативного руководства.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.