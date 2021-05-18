Москва, 18 мая, 2021, 11:38 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в России исследования подтвердили 8183 случая заражения коронавирусом. Об этом 18 мая сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации штаба, суммарное число новых случаев в 84 регионах РФ составило 8183. У части пациентов, 14,5%, не оказалось клинических проявлений болезни. Также за сутки скончались от коронавирусной инфекции 364 человека. Полностью выздоровели 8972 человека.

Среди регионов лидируют Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.

Общее число случаев заражения в стране, по данным штаба, достигло 4 957 756. Умерли 116 575 человек, выздоровели 4 572 226 пациентов.