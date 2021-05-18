Бишкек, 18 мая, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Канадская компания «Centerra Gold» отреагировала на решение киргизского парламента разрешить властям республики ввести внешнее управление на «Кумторе» заявлением о том, что «правительство Киргизии фактически захватило контроль над рудником «Кумтор».

Kalia Moldogazieva The EITI Золотоносный рудник «Кумтор»

Иностранный инвестор отмечает, что действия парламента являются явным нарушением многолетних инвестиционных соглашений.

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Руководство канадской горнорудной компании обратилось к киргизским властям с призывом принять меры для обеспечения безопасности сотрудников компании и рудника.

«Призываем правительство Киргизии воздержаться от дальнейших враждебных действий, включая изъятие документов и компьютеров, а также запугивание старших сотрудников «Кумтор Голд», которые подверглись визитам спецслужб и угрозам необоснованного уголовного преследования», — подчеркивают в «Centerra Gold».

Также канадский инвестор выразил обеспокоенность тем, что последние действия киргизских чиновников грозят безработицей 2 700 сотрудникам «Кумтора», из которых 99% являются гражданами Киргизии, и сотен местных поставщиков, поддерживающих деятельность золоторудного комбината.

«Данные действия рискуют уничтожить значительные ресурсы, которые Киргизская Республика извлекает из положения компании «Kumtor Gold» как крупнейшего частного работодателя и налогоплательщика в стране, и ставят под сомнение планы о выделении $2 млрд в виде дополнительных капитальных вложений для продления срока службы рудника до 2031 года», — отмечается в заявлении.

Подводя итог, руководство компании «Centerra Gold» сообщило о том, что по-прежнему готово вступить с правительством Киргизии в конструктивный диалог по вопросам, являющимся для него предметом спора.

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