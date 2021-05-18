Пенза, 18 мая, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В большинстве районов Пензенской области ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс). Желтый уровень погодной опасности объявлен в период с 18 по 21 мая, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

38.mchs.gov.ru Лесной пожар

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По прогнозам синоптиков, в Пензенской области днем 18 мая ожидается до +32 градусов. Кратковременный дождь с грозой возможен в ночь на 20 мая. Затем температура воздуха понизится в ночные часы до +18 градусов, днем — не выше +25.

ИА REGNUM напоминает, опасное солнце, согласно прогнозам синоптиков, ожидается на юге Пензенской, Саратовской, Самарской областей, на юге Башкирии, юге Хабаровского края и в Приморском крае.

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