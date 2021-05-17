Пенза, , 10:42 — REGNUM В Пензенской области за прошедшие выходные были обнаружены и ликвидированы лесные пожары на территории Никольского и Кузнецкого лесничеств, общая площадь которых составила 11,2 гектара.

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные пожары и паводки в России — все новости»

Как сообщает пресс-служба регионального минлесхоза, по состоянию на 17 мая на территории Пензенской области ликвидировано 23 лесных пожара. Общая площадь, охваченная огнем, составила 82,2 гектара.

До середины текущей недели в регионе сохранится аномально жаркая погода с температурой воздуха днем до +32 градусов. С приходом дождей, начиная со второй половины дня 19 мая, столбики термометров опустяться днем до +23… +25 градусов, по ночам — около 15 выше ноля.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области до 15 октября установлен пожароопасный сезон. На территории региона в указанный период под запретом разведение костров в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках. Для борьбы с лесными пожарами создан межведомственный оперативный штаб под руководством врио первого зампредседателя правительства Пензенской области Виктора Кувайцева.

Читайте также: В Пензенской области объявили о начале пожароопасного сезона