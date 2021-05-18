Люксембург, , 09:46 — REGNUM Для того чтобы урегулировать вновь обострившийся израильско-палестинский конфликт необходимо приложить значительные усилия. Но пока происходящее говорит о том, что «призывы к прекращению насилия в настоящее время не падают на благодатную почву». Об этом заявил в интервью немецкому редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

«Для этого нужно многое сделать. Я обеспокоен тем, что палестинцы могут начать третью интифаду, и это может привести к израильскому наземному наступлению в секторе Газа, — добавил глава внешнеполитического ведомства. — Это было бы драматическим развитием событий, которое обязательно должно быть предотвращено».

Также министр предупредил о риске начала гражданской войны в Израиле из-за обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

«Новое в этой и без того сложной обстановке: впервые есть риск, что в самом Израиле может произойти своего рода гражданская война. Я даже представить себе не могу, какие непоправимые последствия это могло бы иметь», — заявил Ассельборн.

Министр уверен, что палестинское движение ХАМАС в Газе должно «немедленно прекратить ракетный террор против Израиля».

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«Это неприемлемо и преступно. Нет никакого оправдания этому», — подчеркнул глава МИД Люксембурга.

С другой стороны, по его словам, израильское правительство должно «немедленно прекратить строительство поселений на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, которое палестинцы десятилетиями считают унизительным». Однако, уверен Ассельборн, ни того, ни другого «по всей вероятности, не произойдёт».

"Если так будет продолжаться и дальше, никогда ничего не изменится. Люди попали в спираль ужаса», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 мая ХАМАС и Израиль не прекращают обмениваться ракетными ударами. В Армии обороны Израиля заявили, что за время обострения конфликта между Палестиной и Израилем из сектора Газа по израильской территории было выпущено 3150 ракет, погибли по меньшей мере десять человек, сотни пострадали.