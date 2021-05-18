Иерусалим, , 08:43 — REGNUM Операция в секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется, заявил начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Авив Кохави.

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«Операция в секторе Газа продлится столько, сколько потребуется. ХАМАС оказалось поражено нашей мощью, методами и тем, чего нам удалось достичь», — сказал он.

Кохави добавил, что «по движению нанесён очень мощный удар».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Армии обороны Израиля заявили, что за время обострения конфликта между Палестиной и Израилем с 10 мая из сектора Газа по израильской территории было выпущено 3150 ракет. Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» перехватывает около 90% ракет.

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