Москва, , 09:15 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня, 18 мая, посетит Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что председатель правительства примет участие в церемонии пуска токамака Т-15МД. Кроме того, Мишустин встретится с научным коллективом института.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 13 млрд рублей на модернизацию Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения.

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