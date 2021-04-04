Москва, , 16:09 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 13 млрд рублей на модернизацию Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения (КИСИ). Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Строительство источника синхротронного излучения рентгеновской области спектра в Курчатовском институте началось в 1985 году, а в 1999 году комплекс был введён в эксплуатацию. КИСИ используется для исследований в области кристаллографии, материаловедения, структурной диагностики изделий наноиндустрии и электронной промышленности, анализа структур белковых молекул и в других областях науки.

Модернизация КИСИ позволит создать синхротрон третьего поколения мощностью 2,5 ГэВ. После этого на комплексе можно будет проводить более длительные эксперименты, что расширит исследовательский потенциал КИСИ,

«Ожидается, что модернизация поможет получить новые знания о строении и свойствах вещества на микро‑ и наноуровне, решить ряд практических задач в материаловедении, метрологии, медицине, энергетике будущего», — отметили в пресс-службе правительства.

Проектные работы по модернизации синхротрона рассчитывают завершить в 2021 году. Ввод модернизированной установки в эксплуатацию назначен на 2025 год.

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