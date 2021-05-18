Санкт-Петербург, 18 мая, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за неделю с 10 по 16 мая от коронавируса привились 30 912 человек, что на 57% больше, чем в предыдущую майскую неделю. Однако потенциал увеличения интенсивности вакцинации далеко не исчерпан, ведь в середине февраля в городе первично прививалось более 50 тыс. человек в неделю.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках

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По данным городского оперштаба, за весь период в Петербурге вакцинировано 621 865 человек (11,5% от численности населения). Из них 519 656 человек (9,6% от числа населения) полностью завершили цикл вакцинации.

За время прививочной кампании в Петербург поступило 800 702 комплекта вакцины. Запас вакцины в городе на 17 мая составлял 178 837 комплектов. Работают 134 стационарных прививочных пункта и 15 мобильных пунктов вакцинации в торговых центрах и на спортивных объектах, а также 23 выездные бригады.

«Медицинская инфраструктура для вакцинации и количество поставляемой вакцины позволяют значительно ускорить темп прививочной кампании», — заявляют в оперштабе.