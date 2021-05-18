Будапешт, , 08:27 — REGNUM Пловец из Омска Мартин Малютин, став сильнейшим на 400-метровой дистанции, выиграл «золото» чемпионата Европы. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 мая в правительстве Омской области.

В Венгрии с 10 по 23 мая проходит 35-й чемпионат Европы по водным видам спорта. 17 мая стартовали состязания по плаванию. Омич, заслуженный мастер спорта РФ Мартин Малютин одержал победу в финале на дистанции 400 метров вольным стилем (время — 3.44,18 минуты). «Серебро» — у Феликса Обёка из Австрии (3.44,63), «бронза» — у Данаса Рапшиса из Литвы (3.45,39).

Тренер Мартина Малютина — Наталья Рощина. Ранее на чемпионате страны омский пловец прошёл квалификационный отбор на участие в Олимпийских играх в Токио.

Как сообщало ИА REGNUM, российские пловцы стали победителями в эстафете 4×100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта.

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