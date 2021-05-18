Будапешт, , 08:06 — REGNUM Российские пловцы стали победителями в эстафете 4×100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта. В финальном заплыве в составе сборной России выступали Андрей Минаков, Александр Щеголев, Владислав Гринев и Климент Колесников.

Российские спортсмены преодолели дистанцию за 3 минуты 10,41 секунды, побив рекорд европейских первенств. Предыдущий рекорд принадлежал сборной Франции, которая 18 августа 2014 года показали результат 3 минуты 11,64 секунды.

Второе место заняли британские пловцы, отставшие от победителей на 1,15 секунды. Замкнули тройку итальянцы (+1,46).

Соревнования проходят в Будапеште (Венгрия) и завершатся 23 мая.