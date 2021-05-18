Веллингтон, , 07:18 — REGNUM В одном из крупнейших регионов Новой Зеландии, округе Уаикато, хакеры парализовали работу информационных систем департамента здравоохранения, что привело к остановке всех плановых операций. Об этом ведомство 18 мая сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.

«В настоящее время все информационные службы департамента здравоохранения Уаикато отключены… Хотя инцидент затронул все больницы, наши сотрудники продолжают оказывать помощь всем пациентам стационарных отделений… К сожалению, остановлена работа поликлиник и проведение плановых операций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что хакерская атака также вывела из строя работу телефонной сети медучреждений. К расследованию уже подключились специалисты государственного агентства по кибербезопасности и спецслужбы. Экстренные медицинские службы в округе продолжают работать в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, американский оператор трубопроводов Colonial Pipeline восстановил работу в штатном режиме после кибератаки.

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