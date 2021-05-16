Токио, , 11:44 — REGNUM Подразделение японской корпорации Toshiba подверглось кибератаке с использованием вируса-вымогателя группировки DarkSide. Об этом представители Toshiba сообщили CNBC.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

Жертвой хакерской атаки стало европейское подразделение дочерней компании Toshiba — Toshiba TEC. Инцидент произошёл ещё в начале мая.

В Toshiba TEC заявили, что кибератака проводилась с использованием вируса-вымогателя. После атаки хакеры потребовали от компании выкуп за восстановление повреждённых данных. В Toshiba отказались от переговоров с хакерами.

Предполагается, что за атакой стоит группировка DarkSide, которую ФБР США обвинило в атаке на американскую компанию Colonial Pipeline. Эта компания подверглась атаке 7 мая, что привело к остановке крупнейшего трубопровода в США.

14 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что хакерская группировка DarkSide приняла решение о прекращении деятельности после потери контроля над некоторыми из своих серверов вследствие атаки на Colonial Pipeline.

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