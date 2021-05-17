Москва, 17 мая, 2021, 21:59 — ИА Регнум. Россия направит в Турцию группу экспертов для оценки возможности возобновления авиасообщения и туризма. Об этом сообщила 17 мая вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с главным внешнеполитическим советником президента Турции Ибрагимом Калыном и министром культуры и туризма республики Мехметом Нури Эрсоем.

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Голикова отметила, что Турция является одним из наиболее популярных направлений отдыха у российских туристов, тем не менее «безусловным приоритетом остаётся обеспечение безопасности жизни и здоровья российских граждан».

По её словам, вопрос о возобновлении авиарсобощения с Турцией будет решаться на основе утвержденных оперативным штабом критериев оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в обеих странах.

Для оценки текущей ситуации и её перспектив стороны договорились о проведении консультаций между Роспотребнадзором и уполномоченными органами Турции, а также о визите в Турцию российской делегации, в состав которой войдут представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества, сообщила вице-премьер.

Ожидается, что в ходе визита российскими экспертами будет произведён осмотр туристических объектов Турции на предмет принятых мер безопасности.