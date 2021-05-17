Санкт-Петербург, 17 мая, 2021, 21:43 — ИА Регнум. За прошедшую неделю в Петербурге к медикам обратились 6126 человек с лабораторно подтвержденным COVID-19. Это на 33,09% больше, чем в предыдущую майскую неделю. Таким образом, заболеваемость ковидом выросла на треть.

Дарья Драй ИА REGNUM «Красная зона»

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Общее количество госпитализированных пациентов с COVID-19 и пневмониями за последние семь дней выросло в Петербурге на 27,6%. Общее количество активно больных в стационарах и на амбулаторном лечении увеличилось на 6,38% за неделю. Количество умерших от COVID-19 за неделю составило 257 человек, это на 14,22% больше, чем неделей ранее.

«Тренд на снижение распространения инфекции, наблюдавшийся с января 2021 года, остановился. Эпидемия продолжается», — заявили 17 мая в Межведомственном городском совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Для пациентов с COVID-19 и пневмониями в Санкт-Петербурге сейчас развернуто 5248 коек, на 16 мая были свободны 585 коек, что составило всего 11,1%. В связи с этим в Петербурге в ближайшие дни развернут еще более 450 коек для таких пациентов, в том числе во временном госпитале «Ленэкспо».

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Губернатор Петербурга Александр Беглов предупредил о возможности введения новых ограничений, если рост заболеваемости продолжится.