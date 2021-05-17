Екатеринбург, 17 мая, 2021, 20:45 — ИА Регнум. В Свердловской области обнаружили ещё 97 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Avtonomer.net Свердловская область

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39 новых случаев выявлено в Екатеринбурге. Также они есть в ряде других муниципалитетов региона.

С начала пандемии в регионе выявили 87 896 заразившихся коронавирусом. Выздоровели 81 730. От COVID-19 скончались уже 3270 граждан, в том числе восемь за последние сутки.