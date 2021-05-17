Вашингтон, 17 мая, 2021, 21:05 — ИА Регнум. В вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта США считают лучшей тактикой «тихую дипломатию», сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 17 мая во время брифинга.

Бомбардировка сектора Газа израильскийми ВВС. (сс) Osps7

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»Мы рассматриваю данную ситуацию с точки зрения наилучшего пути по прекращению насилия и снижения напряженности ситуации. В данный момент мы считаем, что закрытые встречи, использование весомых стратегических связей с Израилем и другими странами в регионе — самый действующий способ. Мы уверены, что можем получить наилучший результат, используя тихую и интенсивную дипломатию», — ответила Псаки на вопрос журналиста о том, почему США не следуют примеру других стран, открыто призывающих Израиль и палестинское движение ХАМАС к прекращению огня.

Напомним, США третий раз блокировали принятие Совбезом ООН заявления о немедленном прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Как сообщало ИА REGNUM, новый проект заявления по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, где обе стороны подвергаются критике, подготовили Норвегия, Тунис и Китай. Он был поддержан 14 из 15 членов Совета. Для принятия документа требуется единогласное одобрение. Источники утверждают, что именно США выступили против и заявили, что им нужно больше времени для реализации собственных дипломатических усилий.