Бреннеро, Италия, 17 мая, 2021, 19:11 — ИА Регнум. С понедельника, 17 мая, в Италии отменен антикоронавирусный карантин для туристов из стран ЕС, Шенгенской зоны, Великобритании и Израиля.

Алексей Боголюбов. Венеция ночью. 1850-е

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Приезжающие должны предъявить на границе сертификат вакцинации (одной из вакцин, одобренных в ЕС) или подтвердить, что уже болели коронавирусом и сохранили антитела, или сдать тест с отрицательным результатом.

По данным местных СМИ, очереди на границе значительно увеличились, особенно много туристов следует из Германии.

По данным на17 мая, в Италии умерли 124 296человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на140 (днем ранее — на 93). Число подтвержденных носителей выросло на3455(днем ранее — на5753). Это минимальный показатель с октября 2020 года. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 162 576 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 322 891человек — на5991 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 8 714 403 человека, что составляет 14,47% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Был введен комендантский час с 22:00 до 5:00 и резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года.