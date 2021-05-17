Иерусалим, 17 мая, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Быстро вспыхнувшее на прошлой неделе уличное насилие по-прежнему ощущается на улицах израильских городов. Об этом 17 мая сообщила корреспондент шведского телеканала SVT в Тель-Авиве Стина Блумгрен.

(сс) Israel Police Погромы в городе Лод

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В течение недели внутри Израиля наблюдается эскалация уличного насилия. Смешанные общины, например Лод и Яффа, были разорваны на части между израильскими арабами и израильскими евреями после начала столкновений армии Израиля и боевиков ХАМАСа.

«СМИ сообщают об избиениях, линчеваниях и поджогах. Родители убеждают своих детей оставаться дома, поскольку ситуация вышла из-под контроля. Подожжены синагоги и мусульманские кладбища. Президент Израиля описывает внутреннее насилие как угрозу для Израиля большую, нежели любые вызовы извне.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил чрезвычайное положение в Лоде, а вчера вечером семь человек в городе были арестованы по подозрению в причастности к беспорядкам.

Внутреннее насилие имело место и в прошлом во время вооруженных конфликтов в Израиле. Но на этот раз оно гораздо шире», — написала в своем материале Блумгрен.